Amici, Arisa rimprovera Wax: «Sei il responsabile di tutto» e su Twitter non sfugge il curioso dettaglio

Arisa è una delle insegnanti della scuola di Amici e oggi, mercoledì 18 gennaio, durante l'usuale daytime, è andato in onda il momento in cui la cantante rimprovera il suo allievo Wax, uno dei protagonisti della bravata di Capodanno. Arisa cerca di fare ragionare il ragazzo, di capire il suo punto di vista e le sue emozioni ma resta comunque intransigente e il rimprovero colpisce l'allievo che promette di non commettere più errori in futuro. C'è però, un altro episodio che soprattutto agli utenti di Twitter non è sfuggito.

Il rimprovero di Arisa

Arisa nel suo discorso a Wax ha voluto far capire al ragazzo che ognuno deve prendersi la responsabilità delle proprie azioni e per questo le punizioni e i provvedimenti sono necessari e costruttivi. La cantante non ha avuto problemi a dire all'allievo: «Sei il responsabile di tutto» perché infatti, il giovane artista è tra i sei protagonisti della vicenda di Capodanno (nonostante ci siano molte congetture, non è ben chiaro cosa sia successo la notte del 31 dicembre, a parte l'episodio della noce moscata).

Il cambio di voce di Arisa

Twitter, intento a commentare il rimprovero di Arisa nei confronti di Wax, non si è lasciato sfuggire il fatto che la cantante abbia cambiato tono di voce in maniera sorprendente: di solito la sua voce è sottile mentre nell'incontro con l'allievo è risultata essere molto più grave.