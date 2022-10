Amici, Asia perde la sfida di ballo ma viene salvata da Maria De Filippi: ecco cosa è successo

Grandi novità per Asia. Durante la puntata di Amici si è aperta una sfida di ballo tra Asia Bigolin e Claudia Bentrovato, a giudicare l'insegnante di ballo Raimondo Todaro che ha espresso la sua preferenza, scegliendo di far rimanere dentro la scuola la new entry Claudia a discapito di Asia, che avrebbe dovuto lasciare il programma subito dopo. Maria De Filippi però ha salvato la ballerina dall'eliminazione, nominando la novità di quest'anno: il banco del pubblico.

«Sono qui come professore che deve prendersi cura di voi in un percorso lungo e tortuoso. La mia scelta va su Claudia», queste le parole del professore Todaro, che ha cambiato totalmente idea su Asia. Inizialmente, infatti, l'ex ballerino di Ballando con le stelle aveva riposto fiducia nei confronti della ballerina credendola un vero talento, tutto da scoprire. Ma Asia non ha soddisfatto le aspettative del professore, che per questo motivo ha richiesto una sfida con Claudia.

Alessandra Celentano ha preso la palla al balzo e ha cominciato ad attaccare il professore Raimondo, giudicando la fiducia riposta sulla ballerina Asia frettolosa e ingiustificata. Dopo l'esito, la conduttrice Maria De Filippi è intervenuta a spiegare la novità del programma: il banco del pubblico, ossia un ultima chance data agli allievi prima di una eliminazione definitiva. Il pubblico decreterà se Asia merita di continuare il programma avvalendosi del banco oppure no.

In studio è stata poi chiamata Elena D'Amario. La ballerina professionista ha rivolto i suoi complimenti ad Asia: «Lei è arrivata qui senza aver mai studiato, anche se non ha doti tecniche e fisiche in qualche modo hai catturato tutti ai casting. Il progresso che fa Asia non è giorno dopo giorno, ora dopo ora, è chiaro. Ti impegni tanto e cresci. Per noi è molto stimolante». In studio è stata poi chiamata Elena D'Amario. La ballerina professionista ha rivolto i suoi complimenti ad Asia: «Lei è arrivata qui senza aver mai studiato, anche se non ha doti tecniche e fisiche in qualche modo hai catturato tutti ai casting. Il progresso che fa Asia non è giorno dopo giorno, ora dopo ora, è chiaro. Ti impegni tanto e cresci. Per noi è molto stimolante».