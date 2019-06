Amici, Biondo ed Emma Muscat si sono lasciati. L'annuncio social: «Vi diciamo questa cosa...»

Lunedì 17 Giugno 2019, 18:48 - Ultimo aggiornamento: 17-06-2019 19:02

E’ finita la storia fraed, nata fra i banchi della diciassettesima edizione del programma “”, condotto da Maria De Filippi. L’amore è durato un anno, ma già da qualche tempo si erano registrati i primi problemi: ora i due si sono lasciati con un annuncio social.L’addio è datato sue settimane fa: “Vi diciamo questa cosa per rispetto di tutte le persone che in queste settimane ci hanno visto un po’ distanti – ha fatto sapere in una diretta Instagram - Io e Emma sono due settimane che non stiamo più insieme. Questo non toglie nulla al fatto che siamo ancora insieme, e ci vogliamo ancora bene. Non toglie nulla all’anno e mezzo di relazione che abbiamo vissuto. Abbiamo condiviso tutto con voi nel bene e nel male. (...) Speriamo che voi possiate capire la nostra situazione. Da questa storia ho imparato tanto”. Emma sembra condividere la sua posizione: “Tra noi nulla è cambiato. Ci troviamo meglio così e pensiamo che sia la decisione più giusta per noi. Questa estate ci vedremo comunque in giro a cantare insieme. Vogliamo anche ringraziare tutti coloro che hanno fanpage su di noi. Per me Biondo è una persona fondamentale nella mia vita, voglio ancora averlo nel mio percorso. Non volevamo che si creasse alcun tipo di gossip non vero. Volevamo dire la verità e metterci la faccia”.