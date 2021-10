Amici, caos in casetta: arriva il duro provvedimento disciplinare, le proteste degli studenti

C’è caos nella casetta e per quattro allievi di “Amici” arrivano dei severi provvedimenti disciplinari. Dopo un controllo nella casetta, dove abitano gli studenti del talent, alcuni allievi dovranno andare in sfida e a scegliere sarà la sorte.

Amici, è caos in casetta e arriva il duro provvedimento disciplinare

C’è caos nella casetta di “Amici” e gli autori del talent di Maria De Filippi hanno deciso di punire gli studenti dopo aver constatato il disordine e lo sporco presenti negli alloggi. La sanzione è stata abbastanza severa, dato che quattro allievi, nello specifico due ballerini e due cantanti, dovranno andare in sfida. A decidere chi dovrà confrontarsi in puntata sarà un sorteggio.

La scelta ha naturalmente scatenato la relazione di alcuni studenti, che ben sembrano ben sapere chi è responsabile dell’eccessivo disordine: «Se qualcuno vuole prendersi la responsabilità – ha fatto sapere Nicol Castagna - secondo me ci sta, a me farebbe davvero piacere e farebbe la differenza. Non accuserò mai nessuno, se ne nessuno parlerà accetterò la mia sfida. Spero però vivamente che nel caso in cui dovesse uscire una persona che sappiamo benissimo che non è responsabile, spero davvero che qualcuno si alzi e dica qualcosa».