Amici Celebrities: arrivano i coach Giordana Angi e Alberto Urso

Martedì 10 Settembre 2019, 13:17 - Ultimo aggiornamento: 10-09-2019 14:44

Dopo aver presentato tutti e dodici i nuovi concorrenti che faranno parte del cast della prima edizione di Amici Celebrities, dall'account social della trasmissione di Maria De Filippi arriva una nuova anticipazione: Giordana Angi e Alberto Urso saranno i coach della squadra bianca e blu.Giordana Angi e Alberto Urso saranno i coach della squadra bianca e blu della prima edizione di Amici Celebrities. A svelarlo il nuovo promo della trasmissione pubblicato sui social. I vip che faranno parte del cast:Ciro Ferrara, Emanuele Filiberto, Laura Torrisi e Joe Bastianich, Pamela Camassa, Raniero Monaco di Lapio, Filippo Bisciglia, Francesca Manzini,Martin Castrogiovanni, Massimiliano Varrese, Chiara Giordano e Cristina Donadio. A condurre le prime due puntate, che dovrebbero andare in onda a fine settembre, ci sarà Maria De Filippi e non Michelle Hunziker, impegnata in quel periodo con “Striscia la notizia”.