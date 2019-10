Sabato 5 Ottobre 2019, 23:48 - Ultimo aggiornamento: 6 Ottobre, 08:30

​Amici Celebrities: Filippo Bisciglia chiede scusa in ginocchio a Maria De Filippi con una serenata. Pace fatta durante la terza puntata tra la padrona di casa e il conduttore di Temptation Island. Nella seconda manche Bisciglia canta “Roma nun fa la stupida stasera”, ma cambia sul finale le parole.Durante la seconda puntata di Amici Celebrities c'era stata un po' di maretta tra Maria De FiIlippi e Filippo Bisciglia che aveva criticato i collaboratori del programma tacciandoli di imparzialità. Prima viene ripreso, poi bacchettato: «Secondo te perchè ti voglio bene devo stare zitta? Guarda che litighiamo».Nella terza puntata e soprattutto dopo le scuse doverose Filippo Bisciglia ha fatto la sua mossa, sul finale di “Roma non fa la stupida stasera”, si inginocchia e canta «Filippo non fa lo stupido stasera», «che scemo» commenta divertita Maria. Pace fatta.