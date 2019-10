Amici Celebrities: Maria De Filippi ufficializza l'arrivo di Michelle Hunziker e lancia una frecciatina a Ballando

«Molto sinceramente - annucnia Maria De Filippi al termine della terza puntata di Amici Celebrities - alla conduzione di questo programma non dovevo esserci io ma Michelle Hunziker, che però è stata aimpegnata con Striscia la Notizia. Proprio oggi Michelle ha finito il proprio compito e dalla prossima settimana, di mercoledì sera, ci sarà Michelle, sabato sera torna Tu si que Vales».



Doppio annuncio dunque: Amici Celebrities che riparte di mercoledì, il 9 ottobre, e poi che il sabato sera tornerà Tu si Que Vales, mentre Amici 19 tornerà a novembre come da palinsesto.

Domenica 6 Ottobre 2019, 01:13 - Ultimo aggiornamento: 06-10-2019 08:00

Amici Celebrities cambia giorno e dalla prossima settimana andrà in onda di mercoledì. Durante la terza puntata Maria De Filippi ha ufficializzato anche il passaggio di testimone con l'arrivo di Michelle Hunziker e lanciato, forse, una frecciatina a Ballando con le Stelle. Il sabato sera verrà occupato sempre dalla De Filippi ma con Tu sì que Vales.«Quando abbiamo pensato a questa edizione di Amici Celebrities, non Vip, gli abbiamo cambiato nome per non essere uguale agli altri pensa che pirla» annuncia Maria de Filippi che sottolinea così l'originalità del suo programma, una frecciatina in piena regola e una risposta alla simil diffida del legale di Milly Carlucci che aveva accusato il programma di essere una copia di Ballando con le Stelle.