Amici Celebrities sfida Ulisse di Alberto Angela

Venerdì 13 Settembre 2019, 19:49 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2019 22:37

Cambio di programma, Amici Celebrities non andrà più in onda martedì 24 settembre , ma parte in anticipo e si sposta al sabato sera. Sarà dunque sfida aperta il 21 settembre tra la scuola di Maria De Filippi su Canale 5 e Ulisse di Alberto Angela​ su Rai 1.Amici Celebrities anticipa la partenza e si sposta al sabato sera. Il 21 settembre su Canale 5 la scuola di Maria De Filippi avrà come concorrente diretto Alberto Angela e il suo Ulisse. Slitta così la messa in onda di Tu si Que Vales.Le squadre di Amici Celebrities sono così formate:Per i Blu, capitanati da Alberto Urso, ci sono Joe Bastianich, Emanuele Filiberto di Savoia, Chiara Giordano, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini.In felpa bianca, invece, Giordana Angi con Filippo Bisciglia, Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Massimiliano Varrese, Pamela Camessa e Martin Castrogiovanni.