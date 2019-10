Amici Celebrities

Maria De Filippi

Alberto Urso

Sabato 5 Ottobre 2019

Prima sorpresa fin da subito nella terza puntata di. Ad aprire la puntata i coach della squadra bianca e blu, ma. Ma le sorprese non terminano qui, perchè, come per la versione "normal", c'è un aggiornamento nelIl pongo regolamento colpisce anche la versione "Celebrities" di Amici. Durante la seconda puntataannuncia l'arrivo della "di canto per le due squadre che devono cantare il ritornello di una canzone senza sbagliare l’intonazione per 40 secondi. Chi vince può avere l'immunità se si perde la prima gara. Altra sorpresa è l'assenza di che è stato eccezionalmente sostituito da Annalisa che diventa per una sera il coach dei blu.