Amici 22, lite tra i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano: «Ti serve un terapeuta»

Amici è giunto alle sue battute finali. Il talent show condotto da Maria De Filippi, che ogni sabato sera intrattiene il pubblico di Canale 5, è arrivato alla semifinale e ancora in gara ci sono: Angelina, Mattia, Maddalena, Aaron, Isobel e Wax. Durante il primo guanto di sfida della serata, i professori Emanuel Lo e Alessandra Celentano hanno discusso.

Emanuel Lo e Alessandra Celentano si sono attaccati l'uno con l'altro perché le loro due allieve preferite, Maddalena e Isobel, rispettivamente, si sono sfidate sulle note di Bizcochito, brano della cantante spagnola Rosalia. Prima di cominciare la sfida, la maestra di danza ha scritto alcune parole a Maddalena definendola come una gattina che non sarà mai all'altezza di Isobel. Emanuel Lo, quindi, dopo aver difeso la sua allieva ha detto: «Tu usi sempre parole dure nei confronti dei ragazzi e questo metodo di insegnamento non ti porterà mai da nessuna parte. Ti serve un terapeuta».

Uno dei giudici di Amici, ovvero Cristiano Malgioglio è intervenuto dicendo: «Io dopo avere visto questa esibizione, vorrei dare torto alla maestra Celentano ma purtroppo non posso: Isobel è a un altro livello».