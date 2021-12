Amici, Fedez annuncia l'ospitata: spoiler non autorizzato. «Forse non mi chiameranno più». La reazione di Chiara Ferragni

Maria De Filippi non ne sbaglia una. Queen Mary si porta in casa "Amici" anche Fedez. A dirlo è proprio il rapper nelle sue storie Instagram. Non canterà solamente il suo ultimo singolo "Sapore" ma si esibirà anche in balletto con una coreografia realizzata dai ragazzi del talent. «Avete presente quelle situazioni in cui credete di aver avuto un’idea geniale e la proponete a qualcuno che dice “wow, bell’idea”. Ma cinque minuti dopo dite, “Ho detto una cag…ta”. Però ormai vi siete imbarcati e dovete fare quella cosa?». Il cantante si è riferito all’esibizione che farà nel talent di Canale 5: «La notizia è che probabilmente andrò ad Amici a cantare ‘Sapore’. L’idea geniale è che ho proposto di creare una coreografia con i ballerini giovani. Me la insegneranno e la ballerò mentre canto il pezzo… Perché l’ho fatto? Sarà divertente, sarà una figura di m…»

Amici, la gaffe di Fedez

Ne vedremo delle belle perchè come si sà a casa Ferragnez hanno molte doti ma quella del ballo diciamo che non è proprio la migliore. Nel raccontare cosa avverrà però il marito di Chiara Ferragni si accorge di aver fatto una gaffe, e a farglielo notare è sata proprio l'influencer stessa. Dopo 3-4 stories in cui Fedez non parlava di altro che «dell'idea geniale» che aveva avuto è stata l'influencer a farlo riflettere dicendogli che forse non era ancora il caso di divulgare la notizia. Una gaffe vera e propria perchè a quanto pare la De Filippi ancora non gli aveva dato l'ok per poter raccontare la cosa.

La reazione di Chiara

Così ha tentato di metterci una pezza e provare a recuperare sempre su Instagram: «Piccolo dubbio, quella cosa di Amici non so se potevo dirla. Mi ha fatto venire il dubbio mia moglie. Quindi forse non mi chiameranno più, però era divertente da dire».

Ma non sarà certo Maria De Filippi a prendersela dello spoiler che non farà altro che aumentare i dati d'ascolto del programma. Quindi non ci resta che sapere la data in cui nella scuola di Amici sbarcherà Fedez con la sua Sapore con tanto di balletto.