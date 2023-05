Amici 22, Mattia Zenzola in lacrime: «Sono qui per te». L'incontro emozionante

A pochi giorni dalla finalissima di Amici, emozione pura per Mattia Zenzola. Il ballerino del professore Raimondo Todaro è scoppiato in lacrime dopo un incontro a sorpresa avvenuto nella giornata odierna, quello con il padre Francesco. Il video postato sui social ufficiali del talent show di Maria De Filippi ha subito raccolto una pioggia di commenti e like dei fan, emozionati tanto quanto lo stesso Mattia che ha potuto vedere il padre.

Mattia rincontra suo papà e le emozioni sono fortissime 🤩✨ #Amici22 pic.twitter.com/NFYOIbDdCl — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 11, 2023

«Sono qui per te , lo sai che noi due basta che ci guardiamo e ci capiamo al volo», le parole del papà di Mattia dietro una vetrata dello studio di Amici con il ballerino in lacrime.

La finale di Amici è alle porte e anche Wax ha ricevuto una sorpresa da parte dei suoi genitori che non vede da otto mesi.