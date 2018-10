Amici, ora è ufficiale: Stash, Alex Britti e Rudy Zerbi saranno i nuovi insegnanti di canto

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 24-10-2018 18:19

Amici di Maria De Filippi ufficializza i tre insegnanti di canto, dopo aver reso già noti quelli di ballo. Sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione è arrivato l’annuncio, con due novità su tre: al fianco di Rudy Zerbi, ormai veterano del talent, ci sono infatti un volto nuovo e un ex alunno che diventerà “professore”.Il primo è Alex Britti, uno dei cantanti italiani più amati, una carriera quasi ventennale alle spalle, che si metterà in gioco ad Amici dopo aver venduto milioni di dischi. Il secondo è Stash dei The Kolors, vincitore di Amici nel 2016, che a due anni e mezzo da quel trionfo passerà da alunno a insegnante.«Non vediamo l’ora di vederli in azione», recita il post su Instagram ufficiale di Amici. A lasciare il posto ai tre nuovi insegnanti di canto sono stati Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci, che erano in cattedra nella scorsa edizione. Rimpiazzarli sarà arduo, ma sicuramente i sostituti saranno all'altezza.