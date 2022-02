Amici e il dolce annuncio in puntata: «Giulia Pauselli aspetta un bambino»

Annuncio dolcissimo durante la puntata di Amici 21 che è stata registrata oggi. Giulia Pauselli è in dolce attesa: aspetta un bambino dal compagno Marcello Sacchetta. Il ballerino e coreografo è stato ospite in trasmissione per giudicare una gara e prima di andare via ha voluto dare a tutti la notizia.

Amici, Giulia Pauselli aspetta un bambino

La coppia aveva manifestato la voglia di diventare genitori e ci si aspettava l'annuncio da un momento all'altro. Tutti si sono congratulati con i futuri genitori, ma è ovvio che Giulia, professionista del talent, dovrà assentarsi e non potrà più esibirsi per un po' di tempo.

Giulia Pauselli potrebbe presto essere sostituita. Qualche puntata fa, ad esempio, il pubblico ha notato una certa Beatrice che sarebbe la cognata proprio della Pauselli. Infatti è la fidanzata del fratello di Marcello.