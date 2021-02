Amici, Kledi Kadiu di nuovo papà: «Ad agosto arriverà̀ una nuova gioia. Siamo al settimo cielo»

Kledi Kadiu diventerà papà per la seconda volta. Kledi Kadiu, ex storico ballerino di “Amici”, ha dato il lieto annuncio assieme alla moglie Charlotte Lazzari: “Ad agosto - ha fatto sapere su Instagram - arriverà̀ una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”.

AMICI, KLEDI KADIU PAPA', L'ANNUCIO CON CHARLOTTE LAZZARI

Kledi Kadiu, con un post sul social ha annunciato che diventerà presto papà. A fianco di uno scatto che lo vede in compagnia della moglie Charlotte Lazzari mentre mostrano felici un’ecografia, ha scritto: “La famiglia sta per allargarsi! Ad agosto arriverà̀ una nuova gioia. Siamo davvero al settimo cielo”.

Questo per la coppia è il secondo figlio, dopo la nascita della primogenita Thea. Tra Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari ci sono 18 anni di differenza ma la loro storia prosegue a gonfie vele: si sono conosciuti, hanno cominciato una convivenza e poi nel 2018 si sono sposati con una cerimonia top secret.

L’annuncio delle avvenute nozze è stato poi dato sul social con un post di Kledi Kadiu in cui dichiarava l’amore per la neo moglie: “Grazie a tutti i nostri amici che hanno condiviso questo Giorno per me molto importante, un giorno che non credevo sarebbe mai arrivato. L’amore per Charlotte e per la nostra meravigliosa Lea, le parole che hanno introdotto la cerimonia, l’affetto delle nostre famiglie e dei nostri amici venuti da vicino e da lontano hanno coronato il nostro amore e reso tutto perfetto. Grazie per l’esplosione di emozioni che mi avete regalato. Grazie a Charlotte per essere la donna che ho sempre desiderato e per avermi reso padre della nostra Lea”.

