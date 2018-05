Amici, Lauren supera Bryan nel ballo. Carmen si aggiudica la puntata del serale, Biondo eliminato

Sabato 19 Maggio 2018, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 20 Maggio, 07:26

Lauren Celentano vince la sfida nella categoria danza di Amici contro Bryan Ramirez per 5-3. Una sfida estenuante, fino all'ultima prova, quella proibitiva, della pole dance. Ad aggiudicarsi la puntata del serale è invece Carmen.La giovane ballerina è riuscita ad aggiudicarsi il circuito danza, mentre al rivale è andato il Premio Vitasnella. Si tratta di una borsa di studio del valore di 25mila euro, offerta dal noto brand di acqua in bottiglia, come premio per il grande miglioramento mostrato da quando Bryan era approdato nella scuola del talent.Al termine delle prove, mentre la giuria esprimeva le proprie preferenze, Maria De Filippi ha mostrato ai due giovani ballerini un video di ringraziamento per aver valorizzato la danza nella scuola di Amici.A Lauren vanno una coppa e un assegno da 50mila euro. «Ti sei ripresa?», le chiede Maria De Filippi, diversi minuti dopo l'esibizione. La ragazza ha risposto così: «Sì, sì, tutto a posto e niente in ordine».Nella sfida di canto, invece, Irama (squadra bianca), che ha cantato Le tasche piene di sassi di Jovanotti, ha superato Einar (che ha cantato Futura di Lucio Dalla) grazie al 52% delle preferenze.Nella sfida che le ha viste cantare Titanium di David Guetta e Sia, invece, Carmen (squadra blu) ha superato Emma col 56% delle preferenze. Commovente il messaggio del papà, che non è riuscito ad essere in studio a causa dei continui impegni lavorativi. Nulla, però, in confronto alla sorpresa, per la 18enne, di ritrovare i suoi tre fratelli minori: lacrime di gioia e grandi emozioni.Irama ha poi sfidato, e ancora una volta trionfato, con un brano inedito, Che ne sai? (su cui però è stata interrotta la base a causa di un disguido tecnico). Con il 61% delle preferenze Irama ha superato Lauren, che si era esibita con What's up.Insieme ai ragazzi sono arrivati anche due ospiti speciali: J-Ax e Fedez. Il primo si è esibito con Maria Salvador insieme a Einar e Carmen, il secondo con Cigno nero insieme a Biondo ed Emma. Vincono i bianchi col 51% delle preferenze e Irama, il più votato, viene automaticamente salvato dalla prima fase di eliminazione.Salvate anche Carmen e Lauren, che passano il turno. Per Biondo ed Einar, invece, Carlo Di Francesco ha scelto una sfida diretta nel caso in cui non dovessero risultare vincitori di puntata.Esilarante la sfida nel Lip Sync tra i membri della giuria e gli ospiti della puntata. Gerry Scotti, impagabile, si esibisce ispirandosi a Freddie Mercury con I want to break free. Elisa, invece, è Madonna nel brano La isla bonita. Simona Ventura imita Anna Oxa nel brano È tutto un attimo, mentre Giulia Michelini è Arethra Franklin col brano Think.«Avete visto come comincia una carriera, ora vedrete anche come finisce» - ha scherzato Gerry Scotti prima di esibirsi insieme a Simona Ventura nella rivisitazione comica di Vamos a la playa dei Righeira - «Se poi mi fosse stata fornita una camicia della mia misura...».Elisa e Giulia Michelini, invece, sono state chiamate a interpretare Jo Squillo e Sabrina Salerno col brano Siamo donne. Per Ermal Meta, giudice di questa particolare sfida, la vittoria è della cantante e dell'attrice.Nella prima prova della seconda sfida, Emma (squadra bianca) si è esibita col brano È la mia vita insieme ad Al Bano. Romina Power, dopo l'esibizione, ha lanciato parole d'amore: «Lui è stato bravissimo, come sempre, non posso dire altro».Lauren (squadra blu) si è esibita con una performance sulle note di I'm singing in the rain. Romina Power ha commentato così: «Ha una mimica eccezionale, la vedo bene a fare musical». Ad aggiudicarsi la sfida è però Emma, col 55% delle preferenze.Biondo (squadra bianca) ha cantato sulle note di Salirò di Daniele Silvestri, riscuotendo (tanto per cambiare) il favore di Simona Ventura: «Sei bravo e devi capire che la gente ti ama». Carmen si è poi esibita in un duetto con Massimo Ranieri, che ha annunciato un nuovo album a 24 anni di distanza dall'ultimo, e ha cantato Rose rosse anche insieme ad Al Bano. Vince Carmen, col 56% delle preferenze.Irama si è poi esibito con una versione alternativa di Ti ho voluto veramente bene di Marco Mengoni, poi ha avuto l'opportunità di abbracciare in studio la sorella Jolanda. Carmen, che dimentica il testo della sua esibizione, riesce comunque a vincere col 55% dei voti prima di esibirsi in un duetto con Einar sulle note di La vida es bella. L'altro duetto è invece di Emma e Irama, col brano Cheap Thrills. Ermal Meta ha elogiato Carmen: «Per me è quella cresciuta di più da quando è iniziato il serale». Vince proprio lei in coppia con Einar (squadra blu).Biondo si esibisce poi col brano Quattro mura e anche Carlo Di Francesco lo elogia: «Bravo, sei migliorato. Sono sempre stato duro con te, ma la tua umiltà ti sta portando avanti e stai migliorando sempre. Continua così». Il ragazzo è decisamente soddisfatto e scherza così: «Mi fa piacere, davvero, è dal primo giorno che mezzo stamo in dissing». Lauren, invece, balla sulle note di Applause e riscuote ancora i complimenti di Romina Power: «Bravissima, continuo a dirlo: questa ragazza deve fare musical a Broadway». Al Bano scherza: «E se lo fa a Roma, che problema c'è?».Nella sfida a squadre vincono i blu. Einar, però, mostra qualche segno di cedimento: «Non ce la faccio più, sono esausto». Ermal Meta gli dice: «Ti vedo turbato dall'inizio della puntata, cosa c'è? Forza, sappi che fuori è ancora più dura». Einar risponde così: «Lo so, ma è dura essere qui da tempo, tutti sotto pressione, senza la possibilità di vedere la famiglia, gli affetti e gli amici». Il giovane cantante è il più votato e passa alla terza fase, così come Carmen: resta indietro Lauren.Einar si esibisce con un proprio inedito, Salutalo da parte mia. Carmen, invece, offre una performance di Oggi sono io, brano di Alex Britti, e riesce ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice della puntata. Luca Tommassini salva Lauren. Salvi anche Emma e Irama, si va alla sfida diretta tra Biondo e Einar.La sfida diretta è lunga ed estenuante, fatta di cinque brani a testa per Einar (Una lunga storia d'amore, Falco a metà, Chissà se lo sai, Il diario degli errori, Non c'è) e Biondo (Dejavu, Una carezza in un pugno, Roof Garden, Strip club, La mia ex chiama). Vince Einar per 5-1, Biondo è eliminato. «Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte e di cui la gente a casa non sa nulla», ha spiegato il giovane cantante. Simona Ventura lo ha rincuorato: «Sei pronto per il mercato discografico». Il primo disco di Biondo, infatti, uscirà il 1 giugno.La puntata si è poi conclusa con J-Ax e Fedez che hanno cantato il nuovo singolo Italiana.