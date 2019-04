Amici, ira Loredana Bertè sui professori: «‪Hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento»

Lunedì 8 Aprile 2019, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 08-04-2019 14:22

Ludovica Canigli è la seconda eliminata del serale di Amici18 . Un addio che non è andato giù ache si è scagliata contro il professori :«‪I professori hanno protetto Jefeo mandando al macero il talento e io non ci sto». La cantante non si è limitata a questo ma ha proposto, tramite i canali social della scuola di Maria De Filippi di cambiare il regolamento in vista della terza puntata. «Stiamo per affrontare la terza puntata - scrive Loredana Bertè - ed è chiaro che durante la seconda puntata i professori hanno messo in pratica un sistema che è contro la qualità del canto.‬‬ ‪Se il metro di giudizio fosse stato la qualità artistica del canto i professori avrebbero dovuto far uscire, ben prima di Ludovica, uno come Jefeo.‬‬‬‪Ludovica è intonata, quando canta esprime emozioni. Sa cantare! I professori invece premiano Jefeo per ben due volte dandogli un punto e poi non mandandolo a rischio eliminazione».‬‬‬A rischiare l’eliminazione, sabato prossimo,secondo i bookmaker potrebbero essere due ballerini: Rafael Castro e Valentina Vernia sono ultimi a 25,00 sulla lavagna del vincente di Stanleybet.it. Il tenore Alberto Urso si conferma favorito a 1,65, seguito dalle cantanti Giordana Angi a 3,50 e Tish a 5,50. Si sale a 8,00 per il successo di Mameli, doppia cifra per i ballerini Vincenzo Di Primo e Umberto Gaudino, a 13,00. Stessa quota anche per il cantante Jefeo, con Alvis a 20 volte la posta.Per la Bertè l'eliminazione digrida vendetta, per questo motivo si scaglia contro i prof e chiede una modifica al regolamento in vista della: «‪Forse credono di accontentare i giovani, ma non capiscono niente perché nella Trap c’è la qualità e Jefeo non porta qualità.‬‬‬ ‪Non basta essere moderni e cantare con i sistemi attuali che ti consentono anche di essere stonato, perché invece per essere di qualità devi emozionare, devi raccontare, devi far venire la pelle d’oca.‬‬‬ Lo si può fare anche con il genere Trap, purché sia fatto bene. Non basta mettere una base, dire le parole a filastrocca e mettere effetti audio sulla voce.‬‬, sa riconoscere l’artista di qualità da quello che la qualità non ce l’ha.Così facendo non tutelano il talento, ma tutelano loro stessi. Infatti, anche Vessicchio ha cercato di farli riflettere, pregandoli di ripensare al voto a favore di Jefeo, ma loro niente….‬‬‬ ‪Io sì ho mandato in sfida finale Ludovica, ma l’ho fatto serena perché, a rigor di logica, avrebbe dovuto sfidarsi o con Alvis o con Jefeo e quindi per me Ludovica avrebbe dovuto essere facilmente ancora qui.‬‬‬‪Chiedo ufficialmente alla produzione che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa.‬‬‬ ‪Ma Jefeo non deve esibirsi affatto, così dimostrerò che lui non porta proprio niente alla sua squadra, anzi è una zavorra.‬‬‬ ‪Quindi, se vinceranno i Blu, vorrà dire che avevo ragione io e chiederò che nella manche successiva i professori non possano votare più.‬‬‬ ‪Se invece vinceranno i Bianchi vorrà dire che io ho torto e quindi rivedrò le mie posizioni su Jefeo e, in accordo con il desiderio del pubblico, non lo metterò a rischio eliminazione. Va da sé che obbligatoriamente, seguendo quello che pensa il pubblico, mi troverò costretta a mettere a rischio Alberto che rappresenta l’esatto contrario di Jefeo, ovvero il bel canto per eccellenza, cosa che non avrei nessuna intenzione di fare».‬‬‬