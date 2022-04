Amici, Lorella Cuccarini professoressa di canto: «Convinta da Maria De Filippi, mi ha detto…»

Il talent di casa Mediaset Amici di continua a essere un successo di ascolti anche grazie alla presenza dei professori del talent, fra cui Lorella Cuccarini. Lorella è passata dalla cattedra di danza a quella di canto, per “volere” di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini (Instagram)

Amici, Lorella Cuccarini professoressa di canto

APPROFONDIMENTI I PROF DI AMICI Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro a Verissimo: «Esperienza... ADDIO RICCI Amici 21, giallo sui capelli di Raimondo Todaro. Sui social impazza...

Ad Amici Lorella Cuccarini è passata dalla cattedra di ballo a quella di canto. Un veloce cambio di ruolo improvviso che come confessato da Lorella è stato voluto dalla conduttrice Maria De Filippi: «Parto dall’inizio – ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Chi” - perché fare questo cambio mi ha colto di sorpresa. Però Maria mi ha convinto e non ci ha messo neanche molto. Mi ha detto: “È la prima volta che io posso offrire indistintamente a una persona una cattedra o di canto o di ballo, mai avuta un’occasione così, se non lo faccio con te con chi lo faccio?”. E devo ammettere che come sempre Maria ha avuto ragione: questo passaggio mi ha entusiasmato, l’approccio con i ragazzi, la costruzione di un percorso sono molto stimolanti».

C’è grande attesa per il serale, non solo fra i ragazzi imepgnati nelle sfide: «Noi siamo tutti competitivi, abbiamo una squadra nella quale crediamo, i banchi non li abbiamo dati a caso, quando lo abbiamo fatto eravamo convinti che i ragazzi scelti erano quelli che in previsione potevano diventare i migliori. E la competizione, serale dopo serale, cresce. La sfida si fa molto dura, a colpi di esibizioni uno si aggiudica la permanenza, con quello che vuol dire per un giovane esibirsi anche una sera in più ad Amici».