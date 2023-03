Amici 22, furia di Umberto Gaudino contro Mattia Zenzola: «Sei un ragazzino che sta sempre lì a specchiarsi»

Durante il daytime di Amici 22, Umberto Gaudino rimprovera Mattia Zenzola. La scena inizia proprio con il ballerino di latino americano che si trova in sala prove con Benedetta. Ma...improvvisamente Gaudino non trattiene la rabbia nei confronti di Mattia. «In questo momento ho bisogno di parlare con te. Capisco che tu sia sotto stress ma noi siamo a vostra disposizione con il cuore in mano ed abbiamo bisogno di una sola cosa: il rispetto», ha sottolineato Umberto.

Amici 22, lacrime e disperazione: cosa è successo nella Casetta

Amici, Aisha cambia look: che fine ha fatto la sua chioma voluminosa?

Umberto Gaudino rimprovera Mattia Zenzola

In collegamento con la sala prove, Umberto appare davvero furioso con Mattia.

«Da parte tua però, nei miei confronti, non c'è più rispetto. Entro in sala, non sei mai contento ed è sempre brutto ciò che fai. Poi, non ti piacciono le musiche. Non c'è mai un sorriso o un approccio positivo a quello che stai facendo. Se io devo parlare a un ragazzino che sta sempre lì a specchiarsi mi fa girare le scatole», ha aggiunto Umberto.

Poi, ha continuato: «Prima ti ho fatto delle correzioni ma tu, non mi hai ascoltato minimamente. E questa per me è mancanza di rispetto e di attenzione». Io sono arrivato al limite perché io sono una persona che si sveglia al mattino con il sorriso e mi aspetto una persona che mi accoglie con lo stesso sorriso e voglia di fare.

«Io credo in te, però questa situazione non mi piace», ha così concluso Umberto.