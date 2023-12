Amici, Mida dedica il suo nuovo singolo a Gaia De Martino: il video è virale

Ormai è ufficiale: Mida e Gaia De Martino sono una nuova coppia nella scuola di Amici. I due allievi del talent condotto da Maria De Filippi hanno mostrato una certa simpatia già qualche settimana fa, tant'è che sono stati spesso presi in giro dagli altri compagni. Ma finalmente nelle ultime ore è arrivato il "bacio" che tutti i fan della coppia si aspettavano. Inoltre, in queste settimane i cantanti e i ballerini stanno dando il massimo per confermare puntata dopo puntata la propria maglia. Infatti, subito dopo le festività natalizie inizierà la corsa al Serale. E proprio nelle ultime ore, Mida ha pubblicato un video TikTok che non è passato inosservato ai suoi fan.

Il video

Mida ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram che è stato girato nella casa di Amici.

I due allievi negli ultimi giorni si sono avvicinati sempre di più e il cantante ha pensato bene di documentare il loro legame con un video. Ma non solo. A fare da sottofondo al filmato è proprio il nuovo singolo di Mida, "Mi odierai", che sembrerebbe quindi dedicato a Gaia. Numerosissimi sono stati i commenti dei fan della coppia a corredo del video che Mida ha pubblicato sul suo profilo Tiktok. «Mida ci ha regalato piú gioie tu in questo video che la produzione dall'inizio del programma», ha scritto una fan. E ancora: «Posso andare a dormire felice, siete bellissimi».