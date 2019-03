Amici, Mowgli subito fuori e Loredana Bertè accusa: «I bimbi fanno 10 volte quello che fai tu»

Sabato 30 Marzo 2019, 23:47 - Ultimo aggiornamento: 31 Marzo, 13:07

La prima puntata del serale di Amici 18 in onda sabato sera ha un unico giudice: Loredana Bertè che sin da subito ha fatto valere le sue opinioni senza curarsi del giudizio del pubblico o degli altri professori. In particolare la Bertè è stata particolarmente dura con Mowgli e dopo aver visto la sua esibizione ha detto: «Sei basico, studia di più». Tra le novità di questa edizione di Amici 18, oltre il rientro di Giuliano Peparini, e dei due coach Ricky Martin e Vittorio Grigolo, c'è quella di un unico giudice: Loredana Bertè. Ospiti della prima puntata Laura Pausini , Biagio Antonacci e la soprano sudcoreana Sumy Jo.La Bertè non è stata leggera con i suoi giudizi, ma su Mowgli in particolare si è lasciata proprio predere la mano.Il ballerino è anche la "spina nel fianco" della Celentano che non avrebbe voluto proprio ammetterlo al serale. La Bertè sembra aver colto le parole della Celentano mettendosci però del suo: «So che hai vinto molti premi, sei bravo però nel mio periodo americano ogni volta che giravo un angolo di strada vedevo bambini che facevano dieci volte quello che fai tu. I due ragazzi che ti accompagnavano ti hanno surclassato questa volta. Tu sei basico, dovresti studiare di più».In sua difesa di Grigolo per il suo professore Timor Steffens: «Con tutto il rispetto sembra una commedia: non puoi compararlo con i bambini di New York. Lui è uno dei più forti, è bravo pure a livello internazionale». Il ballerino dei blu, Mowgli, è l'eliminato della prima puntata di Amici 18.