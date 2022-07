Amici, il nuovo cast dei professori è pronto: ecco chi ci sarà e chi abbandonerà il programma

Cast dei prof al completo. Sembra che il work in progress per la nuova edizione Amici di Maria De Filippi stia procedendo a ritmo serrato. Come rivela DavideMaggio.it, gli insegnanti del popolare talent show di Canale 5 per la stagione 2022/2023 sono stati scelti. Ed è già polemica sulle esclusioni di Anna Pettinelli (come anticipato nelle scorse ore da TvBlog) e Veronica Peparini.

Dunque, chi ci sarà ora?

Confermata Arisa che, dopo aver passato un anno in Rai a Ballando di Milly Carlucci, torna su Canale 5. Lei farà parte team con Emanuel Lo, marito della cantante Giorgia, nonché vecchia conoscenza dello show. Infatti, Emanuel già nel 2016 era insegnante di hip hop e, più volte, giudice. Il ballerino ha alle spalle una carriera stellare: tra le star con cui ha lavorato, spiccano Robbie Williams e Ricky Martin.

Al contrario, invece, Veronica Peparini non farebbe più parte di Amici: un addio dopo nove edizioni da insegnante.

La griglia degli insegnanti, ora, è al completo: Rudy Zerbi avrà di nuovo la cattedra di canto e farà coppia con l'inseparabile Alessandra Celentano, un must per la trasmissione. Ritornerà Raimondo Todaro che sarà in tandem con Lorella Cuccarini, insegnante di canto (l’artista è l’unica nella storia di Amici ad aver avuto sia la cattedra di canto che quella di ballo). Infine, la novità, formata dalla coppia Arisa – Emanuel Lo.

Tramonta quindi l’ipotesi di vedere Michele Bravi tra gli insegnanti della scuola più popolare d’Italia. Il cantante era stato dato quasi per certo nel cast dei prof, ma sembra che non ci sia stata una conferma.