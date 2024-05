Amici 23 il Serale, gli spoiler della settima puntata (sabato 4 maggio): ballottaggio, eliminato, ospiti e il guanto di sfida. Slitta la data della Semifinale

Settimo capitolo di Amici il Serale. Sabato 4 maggio, alle 21.0 su Canale 5 ballerini e cantati del talent show di Maria De Filippi torneranno a sfidarsi. Oggi giovedì 2 maggio si registra la puntata mentre la finale è sempre più vicina.

Eliminare è sempre più difficile ed il compito molto scomodo è nelle mani di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè. vediamo dunque attraverso gli spoiler della pagina AmiciNews, le anticipazioni della settima puntata dello show.

Amici il Serale, la settima puntata: i concorrenti in gara

La situazione attuale delle squadre in gara ad Amici 23 è alquanto squilibrata. Il team sul podio è quello capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che non ha perso alcuno dei suoi concorrenti. Nella squadra ci sono quindi: Dustin, Holden, Marisol e Petit

A Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo dopo l’uscita di Sofia rimangono solamente Sarah e Mida. In crisi totale Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, che hanno in squadra soltanto Martina (che tra l'altro nel sesto serale ha anche rischiato l’eliminazione).

I guanti di sfida

Non mancheranno poi i guanti di sfida alla settima puntata di Amici 23. Così come i momenti esilaranti come il guanto di sfida tra professori e i siparietti di Cristiano Malgioglio.

L'eliminato

Il regolamento ricordiamo che prevede che in ogni manche, che sono 3 in totale, ci sarà un’eliminazione provvisoria. Alla fine della puntata i 3 si scontreranno per un'eliminazione definitiva. La giuria deciderà di salvarne uno subito, poi decreterà l’eliminato della puntata, annunciato come sempre in casetta da Maria De Filippi durante la puntata.

Gli ospiti

Grande attesa anche per gli ospiti. Chi arriverà nello studio di Amici 23 sabato 4 maggio?

La data della semifinale cambia

Intanto in vista della semifinale è previsto un cambio programmazione per il talent show, che non sarà trasmesso di sabato sera come di consueto. La penultima puntata passerà da sabato 11 a domenica 12 maggio su Canale 5, così da evitare lo scontro diretto con la finale dell'Eurovision Song Contest 2024 prevista in diretta dalle 20:40 su Rai 1.