Amici, Serena Carella parte per New York. L’abbraccio del fidanzato Albe: «Buon viaggio bestie»

Dopo le vacanze è tempo di separazioni. I due ex allievi di Amici, Albe e Serena, conosciuti e innamorati durante il talent show ora passeranno un po' di tempo lontani. Durante la finale dell'ultima edizione del programma, lo scorso 15 maggio, la ballerina si è aggiudicata una borsa di studio all'estero, a New York, e in queste ore è partita. Il fidanzato l'ha accompagnata all'aeroporto per l'ultimo abbraccio, immortalato da uno scatto pubblicato su Instagram: «Buon viaggio bestie» ha scritto Albe per augurare buon viaggio alla fidanzata.

Solo pochi mesi, Albe aveva rilasciato un'intervista a Chi sostenendo che non sarebbe stata un problema la separazione. «Ci vedremo come fanno tutte le coppie a distanza. Ho fatto un calcolino, la distanza da casa mia a casa sua in Italia è uguale a quella da casa mia a New York. Il tempo è quello». Dopo il termine del talent la loro storia è proseguita a gonfie vele nonostante abitassero in due città diverse, lui ad Alfianello, lei a Cerignola: la lontananza è già stata rodata.