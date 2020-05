Amici Speciali, la semifinale: per la prima volta torna il pubblico in uno studio televisivo

Amici Speciali, la semifinale: per la prima volta torna il pubblico in studio. Inizio a sorpresa, dopo quasi tre mesi in cui eravamo abituati agli studi vuoti, gli spalti della tribuna di Amici si riempiono con il pubblico. E' il primo programma televisivo che in questa Fase 2 fa sperare in un presto ritorno alla normalità.

Questa sera ad Amici Speciali conosceremo i quattro talenti che accederanno in finale la prossima settimana. A colpire però una grandissima novità, per la prima volta da quando è iniziata l'emergenza coronavirus, torna il pubblico in studio. Una sorpresa anche per il pubblico da casa che fa sperare in un presto rientro alla normalità. Maria de Filippi prima di inizare lo show ha speciaficato che in studio sono presenti novanta spettatori, tutti rigorosamente a distanza di sicurezza, provenienti dalla regione Lazio.

Ultimo aggiornamento: 22:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA