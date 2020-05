Amici Speciali, Michele Bravi in finale. E in lacrime ringrazia Maria De Filippi: «Sei stata la prima a farmi cantare»

Amici Speciali, Michele Bravi in lacrime ringrazia Maria De Filippi: «Sei stata la prima a farmi cantare». L'ex vincitore di X Factor è il primo concorrente che troveremo il prossimo 5 giugno per l'ultima puntata di Amici. Parlando con Maria De Filippi, durante la semifinale Michele Bravi ha raccontato il suo dolore e ha commosso tutti.

Durante la semifinale di Amici Speciali, Maria De Filippi ha raccontato il messaggio delicato e molto educato che Michele Bravi le ha scritto. Non si parla mai durante la chiacchierata del terribile incidente di Bravi in cui è morta una donna, ma non occorre, il dolore è vivo negli occhi del cantante: «​Non amo parlarne ma una cosa la devo dire. Se io penso a me l’anno scorso - dice Bravi alla De Filippi - c’era veramente il silenzio. Sei stata la prima persona che mi ha chiesto di cantare quando tutti gli altri insistevano a chiedermi come stavo. Qui riesco per la prima volta a rispondere alla domanda come sto» poi ha proseguito: «La prima volta che senti un silenzio che si rompe o è un rumore o è una melodia, e questa volta è stata una melodia». «Per te arrivare in finale significherebbe tanto, significa sconfiggere il mostro» chiede Maria, «Sì, sarebbe davvero così» risponde Bravi. Subito dopo il responso: Michele Bravi è il primo finalista di Amici Speciali.

Ultimo aggiornamento: 23:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA