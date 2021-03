Amici, Stefano De Martino torna a casa: è pronto a diventare giudice

Stefano De Martino torna ad “Amici”. Stefano De Martino torna a casa e dopo la sua esperienza da conduttore tv sembra sia pronto a sedersi sulla sedia del giudice di “Amici”, il talent di Maria De Filippi che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo.

Stefano De Martino ritorna ad “Amici”, il programma che l’ha lanciato come ballerino e dove ha conosciuto la sua ex moglie Belen Rodriguez, mentre era ancora fidanzato con la collega Emma Marrone. Dopo le sue prove da conduttore in programmi come “Made in Sud”, Stefano De Martino torna nel talent di Maria De Filippi, stavolta però nel ruolo di giudice. A dare la notizia le “Chicche di gossip” di “Chi” secondo cui Stefano sarebbe in “pole” per occupare la nuova posizione: «Mancano solo le firme - fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini – ma il “ritorno a casa” di Stefano dovrebbe essere assicurato. L’appuntamento con la prima untata del talent show è per sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5».

