Amici, scintille tra Wax e Piccolo G, poi l'attacco a Rudy Zerbi: cosa è successo

A pochi giorni dal Serale di Amici, la competizione è sempre più intensa. Questa volta gli animi in casetta si accendono tra Piccolo G e Wax. In particolare, il cantante di Arisa, dopo aver ricevuto un guanto di sfida da Rudi Zerbi, ha esplicitamente detto: «Invece di parlare di me, dovrebbe guardare di più i suoi alunni». Sarà Aaron a sfidarsi con il giovane dai capelli rossi in un medley che ha lo scopo di metter in risalto la voce.

A differenza di Aaron, che ha scelto di non rispondere alla frecciatina dell'amico, Piccolo G si è sentito chiamato in causa: «Wax, che significa? Cosa vuol dire guardare di più ai suoi alunni? A chi ti riferisci?».

La lite va avanti con toni accessi e sul finire del daytime gli altri amici fanno fatica a placare gli animi (tra questi anche Federica, che è nella squadra con Wax, ma è anche la fidanzata di Piccolo G).

Wax ha concluso dicendo «Stai tranquillo, non mi riferivo a te».

E quindi, a chi sarà indirizzata questa frecciatina di Wax? Il Serale è alle porte e se sono questi i primi squilli, ci aspettano puntate imprevedibili.

Il Serale di Amici inizierà ufficialmente sabato 18 marzo. Ci saranno nove puntate prima di sapere chi sarà il vincitore. Nove puntate che occuperanno il restante mese di marzo, tutto aprile e una parte di maggio, naturalmente salvo imprevisti o cambi di programmazione.

La data della finale, è ancora incerta: potrebbe essere domenica 14 maggio, così da non accavallarsi con la finale dell'Eurovision, o in alternativa sabato 20 maggio.