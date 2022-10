Anastasia Ronca da Somma Vesuviana: «Io, Velina bionda che sogna Sophia Loren»

Le Veline di «Striscia la notizia» hanno assunto da tempo un ruolo iconico: oggetto di libri e film, oltre 35 anni di storia della tv, 45 in totale (più 4 Velini)), un ruolo da apripista per Letterine, Schedine, Letteronze. Una presenza sexy ma con misura, tra balletti e siparietti con il Gabibbo e i conduttori. Quattro le napoletane giunte al tg satirico di Antonio Ricci: Miriana Trevisan (94-95), le più dimenticate Annalisa Gambi (90-91) e Ludovica Frasca (2013-2017) e l'appena andata via Shaila Gatta (2017-2021). La quinta è Anastasia Ronca, ventiduenne di Somma Vesuviana che fa coppia con la brindisina Cosmary Fasanelli. Una coppia battezzata il 27 settembre da Alessandro Siani e Luca Argentero, attualmente tenuta a bada da Sergio Friscia eRoberto Lipari.

Anastasia, come è nata questa chance?

«Da alcuni anni faccio la modella, mesi fa ero a Napoli per lavoro quando ho ricevuto una telefonata per un casting a Milano di cui non avevano svelato il fine. Dopo aver imparato una piccola coreografia, ho sostenuto un colloquio. Poi un secondo casting, fino a alla telefonata fatidica: Sei stata scelta come Velina bionda di Striscia. Ero incredula, paralizzata dall'emozione».

Le Veline sono un modello?

«Sono la dimostrazione che certi sogni si possono avverare, che nella vita bisogna crederci, puntando sulle proprie forze. Da Somma Vesuviana, dai balletti nella mia cameretta sono approdata ad uno dei programmi più famosi della tv italiana».

Un trampolino di lancio? Per Elisabetta Canalis, Miriana Trevisan, Alessia Merz, Roberta Lanfranchi, solo per citarne alcune, lo è stato.



«Ne sono consapevole e mi piacerebbe molto poter avere una chance nel mondo del cinema. Adoro Sophia Loren e Angelina Jolie. Ma c'è da studiare sodo, da fare una lunga gavetta. Nel frattempo mi tengo strettissima questa occasione e spero di poter continuare, di non chiudere la mia esperienza alla fine di questa stagione. Voglio superare il record di longevità, ben 4 stagioni, che ora detengono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva».

Il passato da ginnasta agonista le è servito?

«Si, molto, mi ha dato quella base atletica fondamentale per poter ballare ad un livello degno del format. Devo ringraziare mia madre, insegnante di ginnastica artistica, che mi ha inserito in quel mondo. Da ragazzina sono arrivata fino alle gare nazionali giovanili. Ma ho sempre avuto in testa la danza, in contemporanea con gli studi di arte e moda. Che è un altro settore da cui sono molto attratta. Adoro lo stilista libanese Zuhair Murad».

E l'esperienza a «Temptation island»?

«Anche quella formativa. Avevo 19 anni e restare lì, da sola, lontana dalla famiglia, senza cellulare, non è stato semplice. Ero andata da sola, da concorrente single. Ma a me interessava l'esperienza di crescita. Ora infatti sono da sola a Milano dallo scorso agosto. C'è da lavorare sodo, non finisce mica con la puntata. Facciamo dizione, recitazione, lezioni di ballo con la coreografa, prove in studio».

Il trasferimento è stato duro?

«Non troppo, stare a Milano mi piace, trasferirmi lì era uno dei miei obiettivi. Certo, mi manca Napoli, ma mi consolo con le canzoni di Pino Daniele. Ma qui a Striscia c'è una sorta di gang del Sud. A partire da Siani, simpaticissimo, umile. Ha portato sempre specialità napoletane a Milano per tutti noi. Ora ci sono Friscia e Lipari, entrambi palermitani e poi Cosmary, la Velina bruna, pugliese».

È vero che non ha alcun tatuaggio?

«Si, zero. Mi piace vederli sugli altri, ma su di me no. Un po' per paura del dolore, ma anche perché ai miei non sono mai piaciuti».