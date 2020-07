Andrea Delogu, "battibecco" con Marcello Masi a Vita in Diretta: «Fatti gli affari tuoi...»

Ultimo aggiornamento: 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi, nell'ultimo slot della trasmissione è andato in onda un simpatico botta e risposta tra i due nuovi conduttori del contenitore pomeridiano.Andrea Delogu chiede a Marcello Masi (che tiene in mano una cartellina) cosa ci sia in scaletta e il giornalista risponde serafico: «». Replica Andrea Delogu: «». Marcello Masi conclude ironico: «».La gag, postata sul profilo Facebook del programma, piace ai fan. «- scrivono i follower -.».