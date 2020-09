Andrea Delogu scoppia in lacrime a Vita in Diretta, Marcello Masi: «Sei più di un'amica...». Poi il gesto inaspettato. Oggi pomeriggio è andata in onda l'ultima puntata del contenitore estivo di Rai1 e al momento dei saluti finali, Andrea Delogu si è commossa.

Marcello Masi cerca di sdrammatizzare: «Ti avevo detto di aspettare due minuti per piangere». Poi dedica alla compagna di avventura parole di stima: «Andrea Delogu è più di un'amica... Ho scoperto che oltre a essere una grande artista, è anche una brava giornalista. Hai fatto dei bellissimi servizi da sola».

A quel punto, Andrea Delogu compie un gesto inaspettato. Si infila in un cellophane e abbraccia Marcello Masi. Un ultimo affettuoso saluto, nel rispetto delle norme anti-covid. Titoli di coda, da lunedì il testimone passa ad Alberto Matano.

