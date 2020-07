Andrea Delogu, il siparietto con Marcello Masi a Vita in Diretta: «Sei senza vergogna»

Andrea Delogu, siparietto con Marcello Masi a Vita in Diretta: «Sei senza vergogna». Lui esce dallo studio. Finale "movimentato" oggi pomeriggio nel programma contenitore di Rai1. Tornati in studio per i saluti dopo l'ultima pausa pubblicitaria, la conduttrice si presenta con un cellulare.

«Che ci fai con il cellulare?», chiede Masi. Risponde ironica Andrea Delogu: «Sto mettendo like ai tuoi post. Vedo che ti scambi i like con tutte, anche con la Ferolla. Sei senza vergogna».

Alla simpatica scenata di gelosia, Masi reagisce lasciando lo studio. «Io me ne vado», commenta divertito. Titoli di coda, appuntamento a domani.

Ultimo aggiornamento: 19:59

