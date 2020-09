Andrea Delogu, il gesto inaspettato a Vita in Diretta. Marcello Masi allibito: «Lo hai fatto davvero?». Oggi, la conduttrice del contenitore estivo di Rai1 ha sorpreso tutti con un gesto inusuale compiuto nel corso della trasmissione. Ma andiamo con ordine.

Oggi, la conduttrice ha sfoggiato un look easy-chic: maglia bianca, shorts lilla e un paio di scarpe con il tacco nude look. Ma in chiusura di programma, Masi nota qualcosa di strano. Andrea, infatti, non ha più le décolleté ai piedi, ma un paio di mocassini. «Ma tu hai sempre condotto così?», le chiede Masi incredulo. «Sisi, ho sempre avuto i mocassini», mente ridendo la Delogu. La regia però manda in onda la foto del prima e del dopo. «Ti sei cambiata le scarpe durante il programma», afferma divertito il conduttore.

Andrea Delogu conclude commentando la foto del prima e dopo: «Ma senza tacchi sono così bassa vicino a te? Sono contenuta...». Risate in studio.

