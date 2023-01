Andrea Giambruno, il compagno della Meloni torna in video per lo speciale Mediaset su Messina Denaro

E' tornato in video dopo pochi mesi, Andrea Giambruno, il compagno del premier Giorgia Meloni, giornalista di Mediaset. Dopo l'annuncio post-elezioni di non comparire più in schermo a seguito della vittoria della Meloni, il giornalista ha condotto ieri la trasmissione "Diario del giorno" del Tg4, nella quale Giambruno ha condotto la puntata dedicata alla cattura del boss mafioso più ricercato d’Italia.

Giambruno, compagno della Meloni: «Ginevra è stata bravissima. Per la sua serenità non vivremo a Palazzo Chigi»

Il programma

Il servizio si è aperto con le immagini della cattura di Matteo Messina Denaro, il boss mafioso super latitante da 30 anni. Poi è proseguito con il discorso di Meloni al Parlamento, appena insediata a Palazzo Chigi. "Affronteremo il cancro mafioso a testa alta come ci hanno insegnato i tanti eroi che con il loro coraggio hanno dato l'esempio agli italiani. La lotta alla mafia ci troverà in prima linea, da questo governo criminali e mafiosi avranno solo disprezzo e inflessibilità". Poi ancora immagini dell'arresto, Meloni che si complimenta con le forze dell'ordine. E poi la ripresa in studio con Giambruno: alle sue spalle la foto di Falcone e Borsellino, "due servitore della Patria nella lotta alla mafia".

La storia d'amore

Giambruno e Meloni, stanno insieme da sette anni, hanno un figlia di 6 anni e mezzo che si chiama Ginevra e vivono insieme a Roma. Lui è un giornalista di Mediaset, il suo esordio è avvenuto nel 2009 e da lì la sua carriera è proseguita con la partecipazione a Quinta Colonna, Matrix, Mattino 5 e Stasera Italia e Studio Aperto.

L'addio al video

Dopo la vittoria di FdI alle elezioni del 25 settembre scorso era arrivata la decisione del giornalista di lasciare la conduzione - d'accordo con l'azienda - e iniziare il lavoro di autore e di redazione e quindi non più in schermo.