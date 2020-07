Andrea Vianello nuovo direttore di Rai News 24: voto unanime del Cda

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con il voto unanime del cda Rai, la cui riunione è ancora in corso.che potrebbe, per il momento, riprendere il ruolo di corrispondente dagli Usa già ricoperto per circa un anno a partire dall'ottobre del 2010., nel 1999 esordì in televisione su Rai2. Numerosi i programmi condotti nel corso degli anni.Da luglio 2017 è vicedirettore di Rai1 con delega ai programmi d'attualità, di costume e ai format innovativi di genere informativo. Nel gennaio 2020 pubblica il libro “ Ogni parola che sapevo ”, raccontando una drammatica vicenda: il 2 febbraio 2019 è stato colpito da un'ischemia cerebrale, che gli ha tolto temporaneamente la capacità del linguaggio, recuperato dopo lunghe terapie riabilitative.