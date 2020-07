Temptation Island, il tentatore Carlo: «Ecco la verità su Anna Boschetti e Andrea»

Anna Boschetti e Andrea, il tentatore Carlo svela tutto dopo Temptation Island: «Ecco la verità su di lei...». A poche ore dalla fine di Temptation Island, i primi nodi iniziano a venire al pettine. Carlo Siano, il tentatore che durante il reality si era avvicinato ad Anna Boschetti, ha vuotato il sacco in un'intervista per il magazine Uomini e Donne.

Ecco le sue parole in merito ad Anna, la concorrente più chiacchierata dell'ultima edizione: «Mi sono sentito usato perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo».

E continua: «Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino definitivamente. All'interno del villaggio, con Anna, sono stato bene. C’era un bel dialogo e agli altri diceva che ero l'unico con cui riusciva ad aprirsi. Dopo aver visto le puntata da casa e aver scoperto che era tutta una montatura studiata, non desidero nella mia vita qualcuno che si comporti come lei. Ha avuto un atteggiamento egoista». Risponderà Anna alle critiche di Carlo? Staremo a vedere.

