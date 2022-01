Anna Falchi assente a “I Fatti vostri”, poi torna con la mascherina. Svelato il mistero

Giallo sull'assenza della conduttrice Anna Falchi dalla conduzione de “I fatti vostri”. Ieri svelato il mistero con un post su Instagram. Anna Falchi, dopo l'assenza di due giorni fa, è tornata a condurre su Rai2 “I Fatti vostri”, ma con la mascherina. Il perché lo ha spiegato la stessa attrice su Instagram: «Ciao a tutti! Mancavo da qualche giorno perché il mio “anno nuovo” non è partito benissimo - ha scritto la Falchi - Alcuni di voi avranno notato che non ero ai “Fatti vostri”. Ho scoperto di aver avuto un contatto con un positivo. Come da regola ho fatto 5 giorni di autosorveglianza, 2 tamponi (negativi) e comunque ho fatto già 3 vaccini! Da domani tornerò in video accanto (ma non troppo) al mio adorato socio Salvo Sottile, all'amica Emanuela Aureli, al mio professore preferito Umberto Broccoli e a tutta la squadra de “I Fatti vostri”, con la mascherina FFp2! Spero che mi seguiate e che mi sosterrete in questa piccola disavventura! Sono cose che possono accadere a tanti di noi in questo, maledetto, periodo. Show must go on».

Era apparsa strana l'assenza di Anna Falchi. Nella puntata del 3 gennaio, Salvo Sottile ha infatti condotto I Fatti Vostri senza la presenza di Anna Falchi, proprio a causa di un contatto con un positivo che la conduttrice ha avuto. Nella giornata di ieri, Anna Falchi ha voluto quindi rassicurare i telespettatori a casa. «Bentornata, un grande applauso ad Anna Falchi. Guai a chi me la tocca, sono felice che sei tornata», ha detto il conduttore.