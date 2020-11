Anna Foglietta: «Mia figlia con il Covid a 7 anni, periodo terribile»

«Mia figlia si è ammalata di Covid». A raccontarlo è Anna Foglietta che, reduce da una quarantena in famiglia, racconta la sua esperienza con il coronavirus. L'attrice è mamma di tre figli e ha vissuto questa seconda ondata della pandemia da vicino perché la sua secondogenita è stata contagiata. La bambina non ha avuto sintomi, ma ammette che la situazione è sempre più pesante da sostenere: «La nuova ondata, che il Covid te lo porta in casa, mi destabilizza».

«Il periodo è terribile e sento tutto il peso e la stanchezza di quel che siamo vivendo - racconta in un'intervista su Repubblica -. Alla clausura di marzo avevo reagito bene ora con tutti questi mesi sulle spalle molto meno... Vedere i bambini con la mascherina, la paranoia costante lavarsi le mani, non poter socializzare, uscire, progettare, sta diventando insopportabile. E anche se cerchi di relativizzare - l'ottanta per cento del mondo vive in condizioni molto più gravi delle nostre - è comunque dura: siamo in cinque, i bimbi hanno nove, sette e sei anni, sparecchiano, si vestono, si fanno il letto, ma sono piccoli. Questa situazione è tosta».

E su come si prepara ad affrontare il Natale in arrivo, l'attrice romana spiega: «Noi siamo numerosi e i nonni sono sani e tamponati ma la preoccupazione c'è. Il piccolo ha detto: ma Babbo Natale potrà venire? Se hanno chiuso la Toscana perché non dovrebbero chiudere la Lapponia?. Fanno questi ragionamenti, ma ho spiegato che Babbo Natale vola sopra il Covid. Io volevo già fare l'albero, mio marito mi ha detto: fermati. Volevo creare l'atmosfera, i bimbi se lo meritano. Hanno già fatto tre tamponi, sanno cos'è un tampone molecolare rapido, un test quantitativo. Se ci pensiamo è assurdo».

Ultimo aggiornamento: 13:38

