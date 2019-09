Anna Mazzamauro: «Accettare di essere definita un c...o non è facile»

"Io amo soprattutto il teatro, tradisco tutti gli uomini con il teatro"

Domenica 29 Settembre 2019, 19:50 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2019 20:07

torna in tv, ospite di. L'attrice romana, diventata famosa per aver interpretato la signorina Silvani nei film di Fantozzi con Paolo Villaggio, si è raccontata su Canale 5 . Prendendo un po' in giro l'enorme polverone legato a Pamela Prati, Anna Mazzamauro ha esordito rivolegendosi così alla D'Urso: «Io non ho nessun gossip da raccontarti, manco un finto marito. Sono single per forza». La risposta della padrona di casa è stata tutta da ridere: «Anche io sono single. Usciamo insieme, magari rimorchiamo».A proposito di sentimenti, la Mazzamauro ha svelato: «Sono stata molto amata, ma sono innamorata soprattutto del teatro, tradisco tutti gli uomini col teatro». E ha aggiunto: «Accettare di essere definita un cess* di donna non è facile, perché quelle che sono veramente cess* non lo accettano. Io credo che le donne siano dalla mia parte perché credono che siano più belle di me e io glielo permetto, e permettono ai loro uomini di guardarmi, la mia comicità nasce dall’autoironia».