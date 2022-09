Anna Pettinelli fuori da Amici: cosa è successo con Maria De Filippi

Anna Pettinelli fuori da Amici. La conduttrice radiofonica ha ufficializzato la sua assenza dal programma di Maria De Filippi nel quale è stata insegnante negli ultimi anni. Al suo posto, per l’edizione 2022/2023, Maria De Filippi ha deciso di puntare su Arisa. In un'intervista a Super Guida Tv la Pettinelli ha detto per la prima volta la sua dopo l'esclusione dal programma di canale Cinque.

Smentisce, prima di tutto, ogni forma di lite con Maria De Filippi. Inizialmente molti avevano parlato di una rottura tra le due conduttrici ma Anna spiega che non è affatto così e che il loro rapporto si basa su una forte stima reciproca. «Sono rimasta in ottimi rapporti con Maria. Non date retta ai rumors, è davvero tutto a posto», la Pettinelli ha poi aggiunto che la sua esperienza ad Amici è stata: «meravigliosa, divertente e appassionante».

Quello tra la Pettinelli e la De Filippi non sembra essere però un addio. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da TvBlog, l’ex prof di Amici sarebbe stata coinvolta da Maria in un nuovo progetto televisivo, un nuovo programma di cui ancora non si sa nulla. Anna conferma il progetto comune ma non si sbilancia: «Al momento è un segreto e non si può dire ma presto avrete notizie».