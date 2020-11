Anna Tatangelo s'infuria ad All Togheter Now: «Stateci, avete sbagliato...». Michelle Hunziker reagisce così

Anna Tatangelo s'infuria ad All Togheter Now: «Stateci, avete sbagliato...». Su Canale 5, è in onda la seconda puntata del programma condotto da Michelle Hunziker. Pochi minuti fa, si è esibito il concorrente Alessio Selvaggio con il brano "Un amore così grande"

La scorsa settimana, Alessio era stato criticato dal duo comico Arcade Boyz «per essere stato - a loro dire - troppo sdolcinato». Alessio era stato difeso da Anna Tatangelo. Oggi, il concorrente ha svelato che la canzone della scorsa puntata era dedicata alla sorella. Gli Arcade non si rimangiano il giudizio. Arriva, però, l'intervento di Anna Tatangelo: «Stateci, avete sbagliato».

Poi continua rivolgendosi direttamente ad Alessio Selvaggio: «Io avevo percepito una forte emozione dalla tua esibizione senza conoscere la tua storia. In te vedo qualcosa di Mengoni». Sui social tripudio per Anna Tatangelo: «Ottimo giudice». Michelle Hunziker riporta "l'ordine" in studio, la gara continua.

Ultimo aggiornamento: 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA