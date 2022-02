Anna Tatangelo difende il figlio di Gigi D'Alessio: «Anna Pettinelli devi comportarti meglio con LDA»

Amici 21 va verso il serale ma non si chiudono le polemiche attorno a LDA. Nonostante il cantante nella scuola del talent di Maria De Filippi abbia già vinto un disco d'oro senza alcun aiutino di papà Gigi D'Alessio, che ha assicurato di non averlo «raccomandato», chi non si è mai risparmiata dal criticarlo è Anna Pettinelli. La speaker ora anche docente della scuola di Amici è sempre schietta anche quando la maggior parte delle persone le vanno contro: «LDA finora ha dimostrato grandi limiti. Sempre impreciso, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare». Ieri però a prendere le difese del figlio di Gigi D'Alessio è scesa in campo anche l'ex compagna del cantante napoletano.

Anna Tatangelo "contro" la Pettinelli difende Lda

Anna Tatangelo a cena con la Pettinelli ha voluto un po', con ironia, far ricredere la docente sul talento di LDA: «Ho portato a cena Anna perché voglio che si comporti un po’ meglio con Luca. Non ti convinco? Luca ti prometto che invece la convinco». Così l'ex di Gigi D'Alessio cerca su Instagram di far cambiare rotta alla Pettinelli che però non ne ha nessuna intenzione: «Non se ne parla», È innegabile a questo punto che nonostante la fine della relazione con Gigi, anche abbastanza dolorosa, Anna sia rimasta in ottimi rapporti con Luca, nato dal matrimonio tra il cantante napoletano e Carmela Barbato.

Anna e Gigi, le nuove relazioni

Oggi Anna e Gigi si mostrano sereni con le nuove relazioni: D’Alessio grazie a Denise Esposito è diventato papà per la quinta volta la Tatangelo, nel frattempo si mostra felicemente accompagnata con Livio Cori.