Anna Tatangelo racconta le nozze di Teresa e Pasquale su Canale 5 con «Scene da un atmrimonio»

Teresa e Pasquale sono due ragazzi napoletani che stanno insieme da ben 17 anni. Si sono conosciuti appena adolescenti e fin dall’inizio della loro storia hanno dovuto combattere con la rigidità della famiglia di Teresa, molto legata alle tradizioni. Le difficoltà causate da questo aspetto sono ovviamente aumentate con il sopraggiungere della pandemia: la madre di Teresa non avrebbe mai permesso una convivenza prima del matrimonio e allo stesso tempo organizzare delle nozze in “zona rossa” non era un’impresa facile. Dopo aver rimandato l’evento più volte, Teresa e Pasquale hanno deciso malvolentieri di sposarsi in Comune, da soli e senza festeggiamenti, solo per poter vivere insieme. Le fedi acquistate in rete dalla testimone erano di così scarsa qualità da dover essere buttate poco dopo. Non era questo il sogno di Teresa e Pasquale, ma quello di un matrimonio celebrato in chiesa e condiviso con le persone più care. Ora, finalmente, possono farlo.

In un’Italia che ha da poco riaperto alla celebrazione delle nozze dopo l’interruzione dovuta alla pandemia, “Scene da un matrimonio” acquista una nuova contemporaneità. L’obiettivo è offrire al pubblico uno sguardo sereno sul ritorno alla normalità, di cui la cerimonia dei matrimoni è senz’altro uno dei segnali più tangibili. Poter tornare a festeggiare il giorno più bello insieme alle famiglie emozionandosi insieme assume oggi un valore ancora più alto e completo.

Anna Tatangelo raccoglierà con delicatezza i pensieri, le paure e le speranze più intime degli sposi fino ad accompagnarli insieme alle loro famiglie alla cerimonia, religiosa o civile che sia. Non mancheranno poi il ricevimento, la festa e tutto quello che un vero matrimonio all’italiana prevede, comprese sorprese e colpi di scena che nemmeno gli sposi si aspettano. Un affresco semplice ed emozionante dell’Italia di oggi, raccontata attraverso una delle tradizioni più amate.

“Scene da un Matrimonio” è un format di Gianni Ippoliti prodotto da Pesci Combattenti, la società di produzione di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa. La Regia del programma è di Aldo Iuliano. Produttore Esecutivo Pesci Combattenti Marianna Capelli. Produttore Esecutivo Mediaset Francesca Gioia.