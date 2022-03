Anna Tatangelo dimentica Gigi D'Alessio: è amore con Livio Cori. «Mi ha cambiato, mi fa star bene»

Anna Tatangelo, pronta a tornare in tv con la conduzione di “Scene da un matrimonio” su Canale 5, parla dopo un lungo silenzio della sua vita privata e della sua relazione, nata dopo la fine del matrimonio con Gigi D’Alessio, con il nuovo fidanzato Livio Cori.

Anna Tatangelo e Livio Cori (Instagram)

Anna Tatangelo, il nuovo amore con Livio Cori dopo Gigi D’Alessio

Un momenti di rinascita per Anna Tatangelo. Dopo le difficoltà vissute con la separazione dal marito Gigi D’Alessio, papà del figlio Andrea, la cantante-conduttrice torna in tv con “Scene da un matrimonio” e prosegue la relazione con il nuovo fidanzato Livio Cori: «E' una persona che mi dà tanto – ha confessato in un’intervista a “Gente” - mi fa stare bene, mi ha cambiato. Non in tutto, ma un po': quando sei in un periodo particolare in cui tutto sembra difficile, una persona che ti fa sorridere e ti mette di buon umore ti serve per andare avanti. E' una luce che ci voleva nella mia vita».

Anna Tatangelo (Instagram)

Per ora i due non hanno progetti di convivenza: «Mi dicevano: “Ma perché non ti diverti e basta?”. Ci devi essere portata. Io non sono così. E siccome all'inizio di una storia non hai la palla di cristallo, ho fatto le cose con calma (…) Lui vive a Napoli, dove ha la sua famiglia e il suo lavoro, io vivo a Roma. Stiamo assieme quando possiamo - racconta - da soli o con il bambino: usciamo a cena, andiamo al cinema. Con la massima serenità. L'impegno c'è, è fuori discussione, altrimenti non avrebbe conosciuto mio figlio. Dove andremo non so».

Anna Tatangelo (Instagram)

Ad aiutarla dopo la separazione, oltre l’amore, l’aiuto della psicoterapia: «Mia ha aiutato a concentrarmi su me stessa e su ciò che mi fa stare bene. Sembra una frase fatta, ma riuscire a farlo davvero è difficile. Ed è lì che poi trovi la forza per rinascere».