«Io, elenaferrantiana doc, riconosco solo Lila e Lenù»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 2 Ottobre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le due bambine sembrano staccarsi letteralmente dalla pagina de L’amica geniale, e non solo per la somiglianza con le protagoniste di Elena Ferrante né per l’intensità di certi sguardi torvi e muti rivolti di sottecchi al mondo dei grandi che le annichiliscono con imperio cattivo: Elisa Del Genio nei panni di Lenuccia, Ludovica Nasti in quella di Lila, svelano un’adesione spontanea ai rispettivi personaggi che ha dell’impressionante. E si rivelano decisamente la parte migliore, quella destinata a non deludere i ferrantiani, delle prime due puntate della fiction televisiva. L’autrice è stata, del resto, assolutamente precisa nell’indicarne le caratteristiche, disegnando due silhouettes di bambine diversamente collocabili nella classicità delle tipizzazioni napoletane.