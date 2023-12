Antonella Clerici, la battuta choc dello chef Barzetti: «Farla bere mentre si cucina, per stordire la preda». Cosa è successo

Battuta choc durante la puntata della trasmissione Rai «È sempre mezzogiorno». Nello studio della trasmissione condotta da Antonella Clerici si discute dell’opportunità di bere del vino mentre si cucina. In compagnia della conduttrice c'è ai fornelli lo chef Sergio Barzetti.

Sul tavolo c’è un bicchiere di prosecco, metà del quale viene utilizzato per la ricetta preparata dallo chef. «L’altra metà lo beviamo e da lì da cosa nasce cosa. Andrea Amadei per quello ha fatto il sommelier», è la proposta della padrona di casa che dà il via a uno scambio di commenti in studio, il tutto andato in onda in diretta. «Quando cucini in casa, rompi il ghiaccio subito», si inserisce Amadei, «e poi si cucina meglio con un bicchiere di fianco».

Mentre lo chef era intento a preparare la ricetta, aggiunge: «E poi vai a fare una cosa importante: stordisci la preda».

Risate in pubblico ma la padrona di casa Antonella Clerici sembra essersi subito resasi conto che i toni e i termini non erano i più congrui. A quel punto la conduttrice ha cercato di sviare il discorso: «Adesso, detto così…Non è carino».