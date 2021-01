Domenica In, Antonella Clerici chef: «Ma la vera cuoca in casa è Maelle»

«E ora vado in un bosco meraviglioso, in un paradiso dalla mia amica Antonella Clerici», così Mara Venier ha presentato l'amica conduttrice a Domenica In nella puntata di oggi. «Guarda dove ti ho portato, sono in cucina; qui ho il forno dove cucino il pane, è qui che stiamo insieme in famiglia, dove giochiamo a carte e - ovviamente - guardiamo Domenica In. Una domenica come quella di tanti italiani», ha risposto Antonella Clerici.

Poi la conduttrice di Rai Uno ha chiesto ad Antonella Clerici: «Sai ho letto il tuo libro: va bene, ci sono le ricette, ma credo che nasca dal tuo cuore perché racconta la tua nuova vita: è così». Al che la conduttrice di È sempre mezzogiorno ha risposto: «Guarda Mara, io e te abbiamo fatto un patto col pubblico: di raccontarci sempre tutto. Io ho imparato tanto dalla natura. Io prima ero una cittadina, in tanti mi dicevano che mi sarei annoiata qui, e invece sto benissimo. Certo che mi mancano gli amici: poi è arrivata la pandemia, il lockdown, ma oggi la tecnologia ci aiuta tanto», ha dichiarato l'amica Antonella Clerici, parlando di come ha affronta le restrizioni anti Covid. Poi è stato il momento del videoclip, e le due hanno parlato di famiglia e del compagno Vittorio Garrone, in cui Mara Venier ha notato uno sguardo «sexy», e innamoratissimo di Antonella Clerici.

Poi è arrivata una sorpresa. Maelle è la cuoca vera della casa: guarda ora ti rivelo una cosa Mara. Mia figlia Maelle non vuole mai venire con me in studio a Mezzogiorno. Quando abbiamo fatto una puntata con i bambini mi disse: Mamma io non vengo. Oggi l'ho convinta, solo per la zia Mara, a venire qui. È timidissima». La dodicenne, nata dall'unione con Eddy Martens, è stata subito accolta con grande affetto da Mara Venier. Che poi ha assistito - in diretta - a un piatto cucinato da madre e figlia. «Antonella, lascia fare anche a Maelle», ha scherzato Mara Venier.

