Antonella Clerici torna in tv: «Elisa Isoardi ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me»

è pronta a tornare in televisione dopo che la sua tramissionela “Prova del cuoco” era stata affidata a Elisa Isoardi. Ora la fascia oraria è di nuovo sua, ma sottolinea di non nulla contro la collega, che anzi ci ha messo il massimo impegno possibilie.Il suo nuovo programma sarà infatti a mezzogiorno: «Io non ho copioni – ha fatto sapere in un’intervista a “Oggi” - vado sempre e solo di pancia: sono negata per le conduzioni istituzionali, io mi diverto a essere senza schemi. Ora ho ben in mente il tipo di programma che farò, ma mi stimola l’idea che saprò aggiustarlo… Un po’ di paura ce l’ho. Faccio una cosa nuova, ovvio che i timori ci siano. Ma in questo momento sento la mia azienda vicina… Mi sarebbe tanto piaciuto poterlo realizzare dalla mia casa nel bosco, ma, per le restrizioni del Covid, la Rai ha preferito scegliere di ricreare il bosco negli studi di via Mecenate, a Milano. Avevo fatto già costruire il camerino, ma per quest’anno è andata così».Sul rapporto con la Isoardi è molto schietta: «Io da tempo avevo in mente questo programma, che voleva essere una cosa piccolina, fatta appunto da qui. Poi la Rai ha deciso di chiudere la “Prova del cuoco” e mi ha chiesto insistentemente di occupare quella fascia… Comunque Elisa non ha alcuna responsabilità. Lei ce l’ha messa proprio tutta, ma ha dovuto indossare un abito che era stato cucito addosso a me. Non era facile portarlo avanti, la mia è stata davvero un’eredità pesante per lei. Le auguro di trovare la “sua” trasmissione, e credo che per lei sia una vera e propria liberazione poter fare finalmente altro».