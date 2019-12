Antonella Clerici torna in tv: «Prima Sanremo 2020 e poi Ti lascio una canzone». A settembre era stata esclusa dal palinsesto Rai, una decisione che aveva fatto storcere il naso al suo pubblico, ma il 2020 per Antonella Clerici sarà l'anno della riscossa.

Buone notizie per i fan di Antonella Clerici. In una lunga intervista al settimanale Oggi, la conduttrice ha parlato della sua vita professionale e privata ed ha annunciato un grande ritorno in tv. Innanzitutto la Clerici sarà a Sanremo 2020: «Andrò a trovare Amadeus, anche solo per una puntata», ha detto e poi a Pasqua tornerà con una nuova versione di Ti Lascio una canzone. Uno dei programmi cult della Clerici che ha sfornato talenti del calibro di Alberto Urso - vincitore di Amici di Maria De Filippi e Sofia Tornambene, ultima vincitrice di X Factor 2019, senza dimenticare il trio di fama mondiale "Il Volo". «Punto tutto sulle voci pulite dei bambini. Penso di saper fare la differenza nel valorizzarle: a vincere X Factor è stata la mia bambina di Sanremo Young, e chi vinse proprio quel programma (Tecla Insolia),quest’anno parteciperà a Sanremo Giovani. Alberto Ursoera uno dei miei bambini…L’innocenza, il candore dei bambini, sono una leva importante per me nel fare questo mestiere. La gente ha voglia di una tv pulita, non volgare e soprattutto non urlata».

