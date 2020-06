Antonella Clerici e Vittorio Garrone, arrivo in Porsche e relax al mare nella villa a Portofino

Antonella Clerici con Vittorio Garrone si rilassa approfittando dell’inizio d'estate in vista del suo imminente ritorno in tv. La conduttrice circa due anni fa aveva lasciato la sua “Prova del cuoco” proprio per vivere al meglio la sua relazione con Garrone e trascorrere più tempo con la figlia Maelle ma ora è pronta a tornare sul piccolo schermo con un programma di cucina.



Prima di riprendere gli impegni però, come dimostrano gli scatti pubblicati da “Diva e donna”, Antonella si gode l’inizio estate assieme al suo Vittorio.

Con la Porsche arrivano nella loro casa di Portofino per un soggiorno romantico a due, tra baci e bagni in mare, propiziati anche dal piccolo porto privato di cui dispongono.

Ultimo aggiornamento: 17:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA